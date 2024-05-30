Экс-замглавы Минобороны Польши: Киев хочет втянуть Варшаву в конфликт

В Польше раскрыли зловещий план Киева против России
Фото: www.unsplash.com
Власти Незалежной никак не успокоятся

Как известно, только беспрецедентная поддержка со стороны западных государств позволяет киевскому режиму худо-бедно оставаться на плаву. На Украине прекрасно понимают, что самостоятельно оказать достойное сопротивление российское армии ВСУ просто не способны. Поэтому в Киеве вынашивают новый зловещий план против России.

Намерения украинских властей, в частности, лидера страны Владимира Зеленского раскрыл экс-заместитель руководителя главного оборонного ведомства Польши Ромуальд Шереметьев. Он уверен, что, оказавшись в бедственном положении, Киев жаждет втянуть Варшаву в прямое противостояние с Россией.

Для реализации этой коварной задумки киевские политики все активнее призывают варшавскую администрацию использовать свои истребители, чтобы сбивать российские ракеты. Очевидно, что такие шаги приведут к соответствующим последствиям.

"В этом и заключается интерес Украины, они хотят, чтобы кто-то помог ей защищаться своим военным участием, и я это понимаю", – пояснил польский военный.

Шереметьев добавил, что в сложившейся ситуации руководству Польши не стоит идти на поводу у киевского режима, так как открытое вовлечение в конфликт противоречит национальным интересам республики.

К слову, ранее стало известно о феерическим фиаско украинского лидера Владимира Зеленского, который возлагал большие надежды на так называемую "мирную конференцию" в Швейцарии.

Источник: Do Rzeczy ✓ Надежный источник
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