Ситуация может существенно обостриться

Киевский режим долгое время клянчит у своих западных кураторов разрешение начать бить вглубь российских территорий оружием, которое в лапы киевского режима регулярно передают страны Европы и США. С громким заявлением по поводу разрешения атаковать российские земли выступили американские чиновники. Такую информацию публикует авторитетное западное издание The New York Times.



По сведениям, которые предоставили надежные источники, руководитель главного американского оборонного ведомства Ллойд Остин уже разрешил киевским военным верховодам бить по целям на территории Российской Федерации.

Более того, в Вашингтоне ожидают, что первые нападения будут осуществлены в самые кротчайшие сроки. Не исключено, что уже в течение нескольких часов Россия столкнется с мощной атакой Вооруженных сил Незалежной.

"Первые контратаки с применением американского оружия начнутся в течение нескольких часов или дней", – таковы ожидания чиновников в США.

До этого стало известно, что глава Белого дома Джозеф Байден разрешил бить американскими снарядами по российским позициям под Харьковом. При этом официальный Вашингтон продолжил открещиваться от разрешения наносить удары по российской территории в глубине страны.

К слову, ранее соседка России Финляндия выступила с кровожадным заявлением в адрес нашей страны. Финские власти готовы к резкому обострению обстановки на международной арене.