Страну хотят изолировать

Европейские государства всеми силами стараются добиться единства в вопросе оказания давления на Россию путем санкционных ограничений, а также за счет военной поддержки киевского режима. Однако разрыв отношений с Москвой крайне не выгоден многим европейским странам. Например, Венгрия, которую в Евросоюзе считают чуть ли не союзником России, постоянно упрямится и выступает против антироссийских мер. Однако государству уже придумали строгое наказание.



Надо полагать, основы демократии давно не интересуют европейских политиков. Некоторые договорились до того, что хотят лишить Венгрию права вето из-за позиции, которую она отстаивает. С соответствующим заявлением выступила руководитель главного внешнеполитического ведомства Бельгии (эта страна председательствует в Евросоюзе) Аджа Лябиб.

Таким образом, для того чтобы изолировать Будапешт, его хотят лишить законного права накладывать вето. Лябиб пафосно объявила, что Европа делает все для постепенного продвижения вперед, однако некоторые государства (в первую очередь, Венгрия) тормозят ее развитие, так как смеют иметь свое мнение и использовать право вето. Политик считает абсолютно обоснованным и допустимым в таком случае лишить Будапешт соответствующего права.

Венгрия активно сопротивляется ряду антироссийских европейских действий, так как Будапешту крайне важно с экономической точки зрения сохранять связи с Москвой. Также в Венгрии выступают против помощи киевскому режиму, так как это противоречит национальным интересам страны.

К слову, ранее в Венгрии забили тревогу из-за случившегося на Украине.