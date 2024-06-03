В преступлениях замешено высокопоставленное лицо

Украинское государство давно стало территорией, на которой творится беззаконие. Новые жуткие новости пришли из Незалежной. Там была раскрыта масштабная схема вывоза человеческих органов.



Известно, что у несчастных граждан изымали биологический материал, органы, а также клетки. Жуткие преступления проходили при участии бывшего заместителя украинского Минздрава (о каком конкретно высокопоставленном лице идет речь, пока не сообщают). Также на черном рынке торговли человеческими органами обогащались кровавые доктора из Центральной киевской больницы и других клиник.

По имеющимся на данный момент сведениям, преступная группировка состояла из 11 человек. Отдельно отмечается, что злодеи вскрывали фактически беспомощных людей и изымали у них органы. Находившиеся в беспомощном состоянии пациенты никак не могли повлиять на происходящее. Всем членам кровавой банды грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

К слову, ранее стало известно, зачем украинские госслужащие начали дежурить у родильных домов.