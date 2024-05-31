Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил удары Украины по Белоруссии

Прибалты считают, что украинцев есть на это полное право

Украинские войска могут скорректировать свои цели, если Россия перенесет подразделения для нанесения ударов по Украине в другие страны. В перспективе новым направлением украинских атак может стать и Белоруссия, заявил МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Украина должна иметь способность защищаться", – пояснил он свои слова.

Такое положение дел, по его словам возможно, если Москва, опасаясь атак по военным объектам на территории страны, устроит передислоцирование.

Заявление Ландсбергис сделал на фоне информации, что Белый дом разрешил ВСУ наносить удары по российским войскам у границ Харьковской области своим оружием. Но в отношении атак вглубь России американскими ракетами позиция США пока не поменялась.

В Минске неоднократно предупреждали, что не оставят возможное нападение Киева без ответа. Белорусские власти поддерживают решение России по специальной военной операции, но пока стараются не участвовать в конфликте напрямую.