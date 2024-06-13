Вступившая в ВСУ экс-стилист Зеленского Рязанцева умерла от инфаркта

Ставшая бойцом ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах
Фото: www.unsplash.com
Появилась противоречивая информация о гибели женщины

Любопытные сведения пришли из Незалежной. Местная пресса рассказала о загадочной гибели известной украинской националистки Александры Рязанцевой. Во времена "Квартала 95" дамочка трудилась в должности стилиста лицедеев, в том числе, будущего лидера Украины Владимира Зеленского. Недавно она захотела воевать против нашей страны и вступила в ряды Вооруженных сил Незалежной.

Стоит отметить, что украинка вела себя крайне агрессивно и громогласно заявляла о том, что желает пойти с оружием в руках "на Белгород". Теперь же мадам скончалась. Пресс-центр подразделения, где она воевала на стороне ВСУ, неожиданно объявил, что Рязанцева умерла из-за сердечного приступа.

Такая причина смерти многим показалась весьма странной. Тем более, что еще совсем недавно в украинской прессе писали о том, что бывший стилист главы Незалежной погибла на фронте. Впрочем, вскоре эти статьи были удалены со страниц изданий.

Что на самом деле случилось с ярой русофобкой, которая сразу после Евромайдана начала вести активную антироссийскую деятельность, остается загадкой. В ее подразделении объявили, что в последние дни женщина находилась в больнице в Житомире, вскоре ее собирались переводить в другое медицинское учреждение, но за день до перевода Рязанцева неожиданно отдала Богу душу.

К слову, ранее ужасающую степень русофобии продемонстрировала популярная российская актриса. Знаменитость кровожадно высказалась о русских детях.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

В США объявили Киеву плохие новости: "Даже не начавшись"

Надежды украинских властей рухнули

Один жест Китая грандиозно разочаровал Зеленского

Политик надеялся, что сможет перетянуть страну на свою сторону

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей