Появилась противоречивая информация о гибели женщины

Любопытные сведения пришли из Незалежной. Местная пресса рассказала о загадочной гибели известной украинской националистки Александры Рязанцевой. Во времена "Квартала 95" дамочка трудилась в должности стилиста лицедеев, в том числе, будущего лидера Украины Владимира Зеленского. Недавно она захотела воевать против нашей страны и вступила в ряды Вооруженных сил Незалежной.



Стоит отметить, что украинка вела себя крайне агрессивно и громогласно заявляла о том, что желает пойти с оружием в руках "на Белгород". Теперь же мадам скончалась. Пресс-центр подразделения, где она воевала на стороне ВСУ, неожиданно объявил, что Рязанцева умерла из-за сердечного приступа.

Такая причина смерти многим показалась весьма странной. Тем более, что еще совсем недавно в украинской прессе писали о том, что бывший стилист главы Незалежной погибла на фронте. Впрочем, вскоре эти статьи были удалены со страниц изданий.

Что на самом деле случилось с ярой русофобкой, которая сразу после Евромайдана начала вести активную антироссийскую деятельность, остается загадкой. В ее подразделении объявили, что в последние дни женщина находилась в больнице в Житомире, вскоре ее собирались переводить в другое медицинское учреждение, но за день до перевода Рязанцева неожиданно отдала Богу душу.

К слову, ранее ужасающую степень русофобии продемонстрировала популярная российская актриса. Знаменитость кровожадно высказалась о русских детях.