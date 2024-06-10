Солдаты ВСУ измотаны до предела

Многие украинские военные абсолютно не хотят отдавать свои жизни, защищая преступный киевский режим. Именно поэтому бойцы по возможности стараются сдаваться в плен, бросают оружие и дезертируют. Одному украинскому вояке пришлось пойти на отчаянный шаг, чтобы добраться до российских позиций и сдаться в плен.



Перед тем как решиться на сложную авантюру, украинец связался с российской стороной с помощью специального чат-бота в Telegram. Военному пообещали оказать всю необходимую помощь и принять на нашей стороне. Однако сдаться в плен не так-то просто – сослуживцы могут помешать, кроме того, часто появляются своего рода заградотряды, которые расстреливают тех, кто больше не хочет воевать за Киев.

Как бы там ни было, эта история завершилась благополучно. Переход солдата готовили несколько месяцев. Когда парень узнал, что его бригаду собираются перекинуть в самое пекло – под Харьков, он понял, что больше откладывать нельзя и нужно действовать.

Измотанный службой на стороне ВСУ, но не растерявший отвагу парень переплыл Днепр для того, чтобы оказаться в руках российских военных. Такая затея могла стоить ему жизни, но он решил использовать последний шанс. Во время заплыва солдата спасла связка из пустых бутылок. Он собрал пластиковый плотик из отходов и на нем доплыл до россиян.

К слову, ранее стало известно, зачем украинские госслужащие начали дежурить у родильных домов.