Глава АдГ Вайдель призвала начать переговоры по Украине во избежание войны

В Германии предложили новый план по Украине: "Предотвратить смерть"
Фото: www.unsplash.com
Официальный Берлин наращивает напряжение

Власти Германии остаются в лидерах антироссийских настроений. В Берлине постоянно заявляют о необходимости поддерживать киевский режим, поставлять туда мощное вооружение и делать все для того, чтобы сдержать Россию. Однако такая официальная линия не устраивает даже многих немецких политиков. Отказаться от подобного сценария потребовала сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.

Она предложила свой новый сценарий взаимодействия со сторонами конфликта. Немка заявила, что западным странам нужно сосредоточить все усилия на том, чтобы подтолкнуть киевских руководителей к мирным переговорам с Москвой. Только такой подход к разрешению конфликта поможет избежать глобального столкновения.

"Начните уже наконец мирные переговоры, <...> чтобы предотвратить смерть, а самое главное, чтобы избежать опасности начала третьей мировой войны", – с тревогой подчеркнула немецкий политик.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки запаниковали из-за красных линий российского лидера Владимира Путина. С заявлением по поводу сложившейся ситуации выступил именитый экономист Джеффри Сакс.

Источник: YouTube-канал Deutscher Bundestag ✓ Надежный источник
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