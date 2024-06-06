Многие на Западе понимают, какими будут последствия

Несмотря на усиление антироссийских настроений среди американских и европейских политиков, многие именитые эксперты хорошо понимают, что агрессия против России не приведет ни к чему хорошему. С заявлением по поводу опасной обстановки на международной арене выступил именитый американский экономист Джеффри Сакс.



Специалист по финансам и экономике напомнил, что последствия агрессивных действий могут быть самыми плачевными и способны подорвать стабильность внутри самих стран-агрессоров. Сакс призвал вашингтонскую администрацию не игнорировать красные линии российского лидера Владимира Путина и глав других крупных стран.

Джеффри Сакс напомнил, что в случае, если американские ракеты начнут бить вглубь России, это будет оценено Москвой как нападение Соединенных Штатов на Российскую Федерацию. Такой сценарий развития событий очень обеспокоил экономиста и вызвал у него сильную тревогу. Очевидно, что подобное действия повлекут за собой серьезные последствия.

"Нам нужно держаться подальше от красных линий других стран", – подчеркнул аналитик.

Сакс добавил, что главная проблема Вашингтона – нежелание придерживаться нейтралитета и стремление всегда находиться в конфликтной позиции. Кроме того, в Соединенных Штатах Америки не признают существование многополярного мира.

К слову, ранее стало известно, почему Владимира Путина недолюбливают в западных странах.