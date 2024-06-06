Reuters: Россия перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн

Москва посылает четкий сигнал Вашингтону

Сразу несколько западных изданий сообщили об отправке российских сил ВМФ в Карибский бассейн. Высокопоставленные лица США полагают, что Россия собирается провести военные учения, которые будут подразумевать заход в порты Кубы и Венессуэлы. Они пройдут вскоре после заявления Вадимира Путина об отправке вооружения странам, воюющим с Соединенными Штатами, в качестве ответа на удары по российской территории западным оружием.

В Вашингтоне полагают, что основной целью учений будет желание "выбить американцев из колеи" и "оказать влияние на российскую аудиторию". При этом США не видят в этих действиях угрозы, поскольку, по словам чиновников, Россия отправит лишь небольшое число кораблей и самолетов, за которыми американские ВМС будут вести пристальное наблюдение.

Американцы утверждают, что активность российских военно-морских сил активизировалась из-за поддержки Украины со стороны США.

"Мы должны ожидать продолжения этой деятельности в будущем, хотя мы отмечаем, что эти развертывания влекут за собой расходы для ВМФ России, который изо всех сил пытается поддерживать боеготовность и проводить развертывания со своим устаревшим флотом", – сказал чиновник.

Ранее отставной американский военный призвал Вашингтон серьезно отнестись к предостережениям Путина.