Незалежную хотят наводнить западными инструкторами

Как известно, западные страны продолжают всеми возможными способами поддерживать киевский режим. Наиболее воинственные заявления позволяет себе французский лидер Эммануэль Макрон. Президент Пятой республики не раз говорил о том, что не исключает возможность отправки на украинскую территорию французских военных. Также активно разминается тема обучения украинских вояк западными инструкторами, в том числе французами, прямо на территории Незалежной.

С громким заявлением по этому поводу выступил экс-руководитель Главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро. Генерал подчеркнул, что в случае размещения французских или других европейских инструкторов на территории Украины они окажутся в большой опасности и могут быть массово уничтожены. Как известно, украинская армия терпит огромные потери в живой силе, страна уже практически обескровлена, мужчины штабелями погибают на поле боя по воле руководителей киевского режима.

"Очевидно, что технический персонал постигнет та же участь, что и украинцев, если по неудачному стечению обстоятельств они окажутся близко к фронту или к цели, которую русские выбрали для удара", – поделился генерал своими опасениями по поводу риска уничтожения французов и других европейцев на Украине.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки забились в панике из-за красных линий российского лидера Владимира Путина. Многие понимают, что агрессивные действия против нашей страны приведут к катастрофическим последствиям.