Авиация ВС РФ уничтожила в Черном море два украинских катера

Армия России разгромила украинских засланцев на подходе к Крыму
Фото: www.unsplash.com
ВСУ продолжают провокации

Бойцы российской армии внимательно следят за действиями украинского противника. Сегодня, 7 июня, наша авиация уничтожила двух украинских засланцев, которые двигались в направлении Крымского полуострова. Речь идет о безэкипажных катерах – в последнее время Вооруженные силы Незалежной очень полюбили пользоваться этими морскими дронами для нападения на гражданские объекты на территории нашей страны.

Как стало известно, сегодня примерно в 15:00 по московскому времени российские военные заметили в акватории Черного моря два подозрительных объекта, которые направлялись в сторону Крыма. Это были водные дроны. Силы морской и армейской авиации тут же уничтожили цели. Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.

"Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации", – сообщили в российском Министерстве обороны.

К слову, ранее французский генерал выступил с громким заявлением по поводу массового уничтожения французов на территории украинского государства. Опытный европейский вояка обратил внимание на то, что переброска иностранных инструкторов в Незалежную может превратить этих людей в цели армии России.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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