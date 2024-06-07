Байден отверг идею Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Политики не сходятся по многим вопросам

Во время недавнего телефонного разговора президент США Джо Байден не поддержал идею французского коллеги Эммануэля Макрона отправить войска на Украину для обучения ВСУ. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с подробностями беседы.

Американский лидер отверг идею Макрона, поскольку обеспокоен потенциальными последствиями отправки войск НАТО в место, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта. Итогового решения по вопросу стороны так и не приняли.

По заявлению журналистов, главы стран не сходятся во взглядах по ряду важных вопросов. Некоторые инициативы главы Франции заставляют переживать администрацию Байдена.

В последнее время их отношения показывают серьезное напряжение. На недавней встрече они не смогли договориться о времени совместного ужина – глава США предпочел в начначенную Парижем дату отправиться в Нормандию. Также Макрон просил Байдена устроить совместную пресс-конференцию накануне выборов в ЕС, но тот ему отказал. Это вызвало у французского президента сильное разочарование в коллеге.

На своих публичных выступлениях Макрон начал позволять себе колкости в адрес США. Например, он отмечал, что Вашингтон заботит только собственная страна и "китайская проблема". Но, по словам журналистов, американскому лидеру нравится такая резкая откровенность со стороны коллеги.

Ранее СМИ сообщили, что состояние Байдена в последнее время ухудшилось. Это может поставить под угрозу его избирательную кампанию.