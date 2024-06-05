Аналитик Меркурис: саммит Киева терпит крах из-за отказа стран от участия

В Британии указали на позорный провал Зеленского: "Массовый отказ"
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Планы Киева обернулись прахом

Киевский режим под руководством украинского лидера Владимира Зеленского сделал серьезную ставку на проведение так называемого мирного саммита в Швейцарии. За счет этого сомнительного мероприятия украинские власти стремились консолидировать вокруг себя и своей точки зрения лидеров Глобального Запада и Глобального Юга. Однако планы Киева рухнули. На позорный провал Зеленского и компании указал известный британский аналитик Александр Меркурис.

Британец уверен, что затея киевского режима с организацией крупного мероприятия в Швейцарии окончательно провалится. Меркурис указал на "массовый отказ" лидеров большинства стран от участия в этом слете. Западный аналитик напомнил, что Китай отказался побывать на конференции, скорее всего там не будет Пакистана, Бразилии и ЮАР. Индия поприсутствует, но отправит представителей невысокого уровня. Все это говорит о крахе задумки Зеленского.

Меркурис отметил, что государства, которые не являются членами так называемого клуба "западных союзников киевского режима", не хотят поддерживать украинскую сторону в конфликте, поэтому отказались от поездки в Швейцарию. Более того, даже американский лидер Джо Байден – руководитель страны, которая является главным покровителем Украины, счел ненужным ехать на конференцию.

"Не пора ли по-настоящему задуматься о том, что некоторые люди наконец-то осознали ситуацию и начали искать реальный выход из нее?" – обратил особое внимание опытный аналитик из Великобритании.

К слову, ранее разгорелся грандиозный скандал вокруг имени Зеленского. По некоторым данным, украинский лидер мог обзавестись дорогущим казино на Кипре.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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