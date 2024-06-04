Президент Кипра заявил, что покупка Зеленским казино пока не подтвердилась

Покупка казино Зеленским: на Кипре сделали громкое заявление
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Ранее сенсационная новость распространилась в турецких СМИ

Положение дел на территории украинского государства остается крайне плачевным. Однако в информационном пространстве регулярно появляются новости о том, что руководители киевского режима далеко не бедствуют. Так, недавно информпространство взорвали публикации о том, что украинский лидер Владимир Зеленский купил себе казино на Кипре.

Такие новости начали активно распространяться в турецкой прессе. Учитывая, что украинский народ находится на пределе возможностей, экономика разрушена, а мужчина продолжают погибать на поле боя, вести о таком легкомысленном приобретении всколыхнули общество.

На фоне поднявшейся шумихи с официальным заявлением пришлось выступить президенту Кипра Никосу Христодулидису. Он заявил, что кипрские правоохранительные органы приняли к сведению появившуюся в СМИ информацию и уже инициировали собственное расследование. Пока подтверждения данных, предоставленных Турцией, нет; компетентные органы продолжают разбираться в ситуации. Глава Кипра подчеркнул, что как только расследование завершится, у него "будет, что сказать" обществу.

По некоторым данным, крупное казино купила компания Film Heritage Inc. Эта организация принадлежит Зеленскому. Стоимость увеселительного заведения могла составить порядка 150 миллионов фунтов стерлингов.

К слову, ранее было раскрыто крупнейшее фиаско Владимира Зеленского.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Стало известно о разногласиях Путина и Си во время недавней встречи

Лидеры не смогли договориться по одной теме

"Они приближаются": в Британии забились в панике из-за ЧП на Украине

Положение дел ВСУ все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей