Ранее сенсационная новость распространилась в турецких СМИ

Положение дел на территории украинского государства остается крайне плачевным. Однако в информационном пространстве регулярно появляются новости о том, что руководители киевского режима далеко не бедствуют. Так, недавно информпространство взорвали публикации о том, что украинский лидер Владимир Зеленский купил себе казино на Кипре.



Такие новости начали активно распространяться в турецкой прессе. Учитывая, что украинский народ находится на пределе возможностей, экономика разрушена, а мужчина продолжают погибать на поле боя, вести о таком легкомысленном приобретении всколыхнули общество.

На фоне поднявшейся шумихи с официальным заявлением пришлось выступить президенту Кипра Никосу Христодулидису. Он заявил, что кипрские правоохранительные органы приняли к сведению появившуюся в СМИ информацию и уже инициировали собственное расследование. Пока подтверждения данных, предоставленных Турцией, нет; компетентные органы продолжают разбираться в ситуации. Глава Кипра подчеркнул, что как только расследование завершится, у него "будет, что сказать" обществу.

По некоторым данным, крупное казино купила компания Film Heritage Inc. Эта организация принадлежит Зеленскому. Стоимость увеселительного заведения могла составить порядка 150 миллионов фунтов стерлингов.

К слову, ранее было раскрыто крупнейшее фиаско Владимира Зеленского.