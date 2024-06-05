Важной информацией поделились в Минобороны

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации разгромили логово "Иностранного легиона". Об этом рассказали представители главного оборонного ведомства нашей страны. Сообщается, что мощными ударами артиллеристов и ВКС России были уничтожены склады, на которых хранилось вооружение и боевая техника наемников.



Как стало известно, разворошить гнездо боевиков, приехавших на территорию украинского государства, чтобы воевать на стороне киевского режима, удалось накануне. Теперь наемники лишились оружия и военной техники.

Кроме того, российская армия нанесла сокрушительный удар по складам, где хранились вражеские безэкипажные катера. Помимо этого, было уничтожено скопление живой силы противника и боевой техники в 118 районах. Отечественные силы ПВО за сутки также ликвидировали более пяти десятков украинских боевых дронов.

К слову, ранее на Украине разгорелся грандиозный скандал. По некоторым данным, украинский лидер Владимир Зеленский обзавелся роскошным казино на Кипре. Президент островного государства уже сделал громкое заявление по поводу сложившейся ситуации.