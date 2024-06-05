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Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации разгромили логово "Иностранного легиона". Об этом рассказали представители главного оборонного ведомства нашей страны. Сообщается, что мощными ударами артиллеристов и ВКС России были уничтожены склады, на которых хранилось вооружение и боевая техника наемников.
Как стало известно, разворошить гнездо боевиков, приехавших на территорию украинского государства, чтобы воевать на стороне киевского режима, удалось накануне. Теперь наемники лишились оружия и военной техники.
Кроме того, российская армия нанесла сокрушительный удар по складам, где хранились вражеские безэкипажные катера. Помимо этого, было уничтожено скопление живой силы противника и боевой техники в 118 районах. Отечественные силы ПВО за сутки также ликвидировали более пяти десятков украинских боевых дронов.
К слову, ранее на Украине разгорелся грандиозный скандал. По некоторым данным, украинский лидер Владимир Зеленский обзавелся роскошным казино на Кипре. Президент островного государства уже сделал громкое заявление по поводу сложившейся ситуации.
Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду
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