Враг продолжает совершенствоваться

Ожесточенные бои не прекращаются на многих направлениях в зоне проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Вооруженные силы Незалежной терпят поражение за поражением, однако продолжают упрямиться и стараются разработать новые стратегии атаки российских позиций. Так, стало известно об использовании "стаи дронов" на Купянском направлении.



Такой информацией с журналистами поделился командир боевой машины РСЗО БМ-21 "Град" с позывным "Саня-Саня". Российский боец рассказал, что "сбитые в стаи" беспилотники пытаются атаковать наши позиции во время контрбатарейной борьбы под Купянском.

Как сообщил российский военный, своего рода стаи часто атакуют позиции, на которых находятся наши военные, после того, как бойцам Вооруженных сил России удается попасть по цели и "хорошенько кому-то насолить". Затем сразу же вылетают вражеские дроны и пытаются отомстить. Впрочем, беспилотники быстро засекают и уничтожают прицельным огнем.

К слову, ранее стало известно о ликвидации логова наемников, прибывших воевать на стороне киевского режима.