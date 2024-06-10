Незалежные пытались проникнуть в Европу

Примечательный инцидент произошел в Западной Украине. Там несколько десятков украинцев забрались в грузовой автомобиль с военными номерами. После этого машина осуществила незаконный прорыв украино-венгерской границы. Такой информацией с общественностью поделился представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.



Сообщается, что в результате молниеносной реакции венгерских пограничников пассажиры грузовика были схвачены. Всего погранцы задержали 32 украинцев. Демченко добавил, что по факту произошедшего проводится тщательная проверка.

Он сообщил, что подозрительное движение грузовика с военными номерами было замечено благодаря высокотехнологичным средствам наблюдения за местностью. Машина быстро двигалась в сторону границы с Венгрией через поле. Затем были обнаружены следы от шин, ведущие на венгерские земли.

Позже уже представители Венгрии сообщили, что обнаружили на своей территории грузовик, в котором находились 32 украинца, все они задержаны за незаконное пересечение границы, в ближайшее время будут выяснены все обстоятельства случившегося. Пока задержанные остаются на территории Венгрии.

Также сообщается, что украинские пограничники схватили еще несколько человек, которых подозревают в участии в организации незаконного перемещения граждан Незалежной на территорию другой страны.

К слову, ранее украинскому военному пришлось пойти на отчаянный шаг, чтобы попасть в плен к россиянам.