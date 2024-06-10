Spiegel: отказ Китая принять участие в "саммите мира" разочаровал Зеленского

Один жест Китая грандиозно разочаровал Зеленского
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политик надеялся, что сможет перетянуть страну на свою сторону

Надежды Владимира Зеленского, что представители Пекина все же согласятся приехать в Женеву для участия в "саммите мира", не оправдались. Китайская делегация отказалась послать даже одного чиновника, что стало грандиозным разочарованием для президента Украины, сообщает Der Spiegel.

Украинский лидер надеялся, что конференции получится придать больше веса, если на нее явятся представители Китая. Но вместе с ними на мероприятие не хотят отправлять своих глав государств или правительств Бразилия и Саудовская Аравия. Отказ китайцев также вызвал недовольство у Германии, кабмин которой активно агитировал их на приезд в Швейцарию.

Во время саммита Зеленский надеется склонить на свою сторону больше государств и одобрить собственную финальную формулу мирного урегулирования украинского конфликта. После этого он хотел поставить Москву перед фактом и избежать переговорного процесса.

Как сообщает западная пресса, Владимир Путин отговорил Си Цзиньпина принимать участие в мероприятии даже на низком уровне, посылая туда чиновников второго ранга, во время их недавней встречи в КНР.

"Саммит мира" назначен на 15-16 июня в Женеве без участия России. На него также не приедет Джо Байден, сославшись на более важные дела. 

Источник: Der Spiegel
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