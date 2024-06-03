FT: Путин на майской встрече обратился к Си по трем вопросам

Лидеры не смогли договориться по одной теме

Во время майских переговоров в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили три важных аспекта двусторонних отношений между странами. Это дальнейшие перспективы газопровода "Сила Сибири-2", усиление работы китайских банков на территории России, а также предстоящее участие китайской делегации на конференции "мира" в Женеве, сообщает FT.

По первому вопросу, указывают источники, у сторон сохраняются серьезные разногласия. Пекин потребовал от Москвы установить цену за газ, которая близка ко внутренним российским субсидированным. Но даже при согласии на них со стороны русских, китайцы согласны покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода в 50 млрд кубометров газа. Россия считает подобные условия необоснованными. Неизвестно, удалось ли Путину и Си прийти к пониманию или хотя бы наметить его вектор.

Вторая тема, касающаяся банков, была более успешной. Источники утверждают, что сторонам удалось достичь прорыва во время обсуждения. Пекин планирует в ближайшее время выделить один или несколько банковских организаций, которые будут работать по сделкам с Москвой, несмотря на угрозу санкций со стороны Вашингтона.

Третий вопрос об участии Китая в конференции в Женеве также был с благоприятным исходом. Ранее, как известно, представители страны отказались принимать участие в мероприятии по мирному урегулированию украинского конфликта без участия российской стороны.

Ранее СМИ заявили, что во время встречи в Пекине Путин и Си отвесили жесткую пощечину Вашингтону.