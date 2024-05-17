Вашингтон печется только о своих интересах

Как известно, власти Соединенных Штатов Америки преследуют исключительно собственные интересы и ради своей выгоды готовы на любые, даже самые подлые и нерациональные поступки. Так, глава Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал решение Вашингтона ввести санкции на китайские электромобили.



Умельцы в Китайской Народной Республике старательно оттачивают свое мастерство и демонстрируют отличные успехи в сфере автомобилестроения. Инженеры из Поднебесной активно захватывают мировой авторынок, что явно не нравится Вашингтону. После оглушительного успеха электромобилей Tesla американского бизнесмена Илона Маска Америка стала не без оснований считать себя ведущим производителем таких машин.

Владимир Путин объяснил решение Вашингтона ввести санкции против китайских электромобилей. Глава нашей страны отметил, что китайская техника стала значительно лучше, и именно поэтому США захотели ограничить ее распространение – Америка боится такого серьезного конкурента.

"Недавно, взяли американцы и ввели Китаю санкции на электромобили. Почему? За что? Потому что китайские машины лучше стали, вот за это. Другой причины нет. Это пример недобросовестной конкуренции", – подчеркнул президент России.

Напомним, глава нашей страны лично побывал в Китае, где провел переговоры с лидером Поднебесной Си Цзиньпином. Любопытно, что после заявления председателя Китая во Франции выступили с обращением к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.