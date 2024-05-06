Михалков заявил о подготовке атаки на Путина с помощью героев СВО

Российские элиты обвинили в подготовке атаки на Путина
Владимир Путин. Кадр: YouTube.com
Развернута большая информационная кампания

Никита Михалков высказался о недавнем призыве Владимира Путина к формированию новых элит в России с помощью героев спецоперации. Артист указал, что заявление лидера трактуют неверно и в корыстных стремлениях.

По словам режиссера, сейчас существует определенная цель внедрить в сознание людей ощущение опасности в отношении тех, кто возвращается с фронта. И делают это, чтобы минимизировать значение слов президента. Причина у этого проста – приход новых элит означает свержение старых, а они очень не хотят уходить с насиженных мест.

Михалков утверждает, что эти люди привыкли жить определенным образом и категорически не хотят это менять. Поэтому и сопротивляются. Он заявил, что атака со стороны устоявшихся элит будет продолжаться с использованием определенных тезисов, которые противоречат высказываниям российского президента. И это будет не простой информационной кампанией, а попыткой скомпрометировать заявления Владимира Путина, как и его самого.

Ранее Никита Михалков заявил, что ему жалко некоторых российских знаменитостей, эмигрировавших из страны. Особенно это касается людей, которых режиссер считает талантливыми.

Источник: Московский комсомолец
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