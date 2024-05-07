Кадыров анонсировал "приятные изменения" после 9 мая

По его словам, страну ждут изменения

Глава Чечни Рамзан Кадыров после прошедшей церемонии инаугурации Владимира Путина обратился к россиянам с предупреждением о предстоящих "приятных изменениях" для страны после 9 мая. Его слова, сказанные в эфире телеканала "Россия 1", приводит РИА "Новости".

Кадыров рассказал, что очень переживал перед вступлением Владимира Путина в должность президента страны, поскольку очень ждал этого момента. По его словам, после мероприятия Россия будет продолжать активные политические действия, а также принимать важные решения в зоне СВО, которые обеспечат стране новые и достойные резульаты.

Также глава Чечни подчеркнул, что президент уже поставил задачи перед будущим правительством, поэтому после 9 мая он ожидает "хорошие, приятные изменения". Но в какой именно сфере не пояснил, указав, что сейчас экономика страны растет.

"В экономическом плане у нас все отлично. Нам волноваться, пока у нас есть такой лидер, абсолютно ни к чему", – подытожил Кадыров.

Чиновник выразил мнение в течение этого месяца российские военные должны взять под контроль Одессу и Харьков, после чего заставить Владимира Зеленского подписать документы о капитуляции.