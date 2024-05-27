Ожидается, что он пройдет осенью

Предстоящий в июне саммит мира в Швейцарии состоится без участия России. Однако, как сообщает Bloomberg, он станет лишь первым этапом перед возможной конференцией осенью в Саудовской Аравии. Там представители Запада намерены обговорить вопрос урегулирования украинского конфликта вместе с Россией.

Украина хочет пригласить в Швейцарию представителей Бразилии, Индии и Китая, чтобы попытаться склонить страны на свою сторону. Но, вопреки ожиданиям Киева, на саммит отправят в основном чиновников низшего звена. Только Пекин планирует послать кого-то более высокопоставленного.

Как известно, российская делегация приглашения на мероприятие не получала. В Москве отмечали, что даже если бы пришел официальный запрос на участие представителей России на саммите, то его оставили бы без ответа. И на встречу никто бы не поехал.

При этом на фоне попыток Украины, ЕС и США устроить саммит мира, Бразилия и Китай готовят ответную инициативу – международную конференцию, на которую пригласят российскую и украинские делегации.

Как ранее сообщали западные СМИ, президент Владимир Путин готов начать мирные переговоры по украинскому конфликту. И если Брюссель, Вашингтон и Киев не отреагируют, то спецоперация продолжится.