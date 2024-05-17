FT: Путин и Си отвесили жесткую пощечину Вашингтону

В США дали оценку заявлениям лидеров

Визит Владимира Путина в Китай и его совместные заявления с Си Цзиньпином стали настоящим унижением для Соединенных Штатов. Об этом заявили обозреватели американского издания Financial Times.

Они напомнили, что не так давно в КНР приезжал госсекретарь Энтони Блинкен, который призывал Пекин прекратить поддерживать Москву в украинском конфликте. После этого страну навестил российский лидер, который вместе с китайским коллегой сообщили об укреплении военных связей. Также они договорились совместно противостоять Вашингтону в его разрушительном давлении на международной арене.

"Это явная пощечина для госсекретаря Энтони Блинкена", – считают журналисты.

Помимо прочего, Путин и Си обвинили США в планировании размещения ракетных систем по всему миру, что представляет угрозу безопасности России и Китая. Дополнительно они отметили, что американцы стремятся нарушить стратегический ядерный баланс ради получения "решающего военного преимущества".

Визит российского президента в Китай стал первым с момента его переизбрания на новый пост и инаугурации. Всего с 2012 года Путин встречался с Си более 40 раз.

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