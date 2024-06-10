Взорвавшийся в Польше завод Mesko производил ПЗРК Piorun для Украины

Взорвался польский военный завод: производил припасы для Украины
Кадр: YouTube.com
Погиб один рабочий

На польском военном заводе MESKO произошел взрыв. Здание производства расположено на юго-востоке страны. Утверждается, что погиб, как минимум, один человек.

Инцидент случился в центре ракетного топлива, который запустили в работу несколько лет назад. На месте работают специалисты экстренных служб. 

Завод занимался производством оружия, которое в дальнейшем отправлялось на нужды Украины. Контракт между MESKO и Минобороны США был заключен в 2022 году и продажу нескольких сотен ПЗРК Piorun. В 2023 году предприятие начало производить танковые боеприпасы по заказу Киева. 

Польские власти исключают, что взрыв произошел в результате внешнего вмешательства. По их словам, более вероятен несчастный случай. Тем не менее, это уже второй подобный инцидент на производстве за последние три года.

Завод имеет более чем вековую историю. В советские годы он в том числе производил велосипеды, ткацкие станки, электрокальуляторы и другое. В начале 90-х он снова стал заниматься производством оружия.

Ранее сообщалось, что в Польше объявили о начале частичной мобилизации в стране. Позже это оказалось последствиями хакерской атаки, в которой обвинили Россию.

Источник: Mesko
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