Польский генерал Анджейчак: боевые потери Украины стоит считать в миллиона

Миллионы трупов и раненых: в Польше сделали ужасающее заявление о ВСУ
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Украинская трагедия будет иметь серьезные последствия

Киевские власти всеми силами стараются скрасить реальное положение дел и замалчивают трагедию, которая уже развернулась на территории украинского государства. Из-за упрямства киевских руководителей, а также готовности местных военачальников отправлять бойцов буквально на убой, страна столкнулась с колоссальными потерями мужского населения. С заявлением по этому поводу выступили в Польше.

Так, опытный польский военный, экс-руководитель Генштаба местной армии Раймонд Анджейчак заявил, что боевые потери Вооруженных сил украинского государства в виде трупов и раненых пора считать в миллионах, так как это будет отражать реальное положение дел в стране. Польский генерал подчеркнул, что у украинской армии практически полностью исчерпаны человеческие ресурсы, идти на фронт просто некому.

"Им не хватает более 10 миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", – сказал Анджейчак. 

К слову, ранее стало известно об уничтожении на территории Украины очередного логова наемников. Злодеи собирались устроить серию террористических атак в России.

Источник: Polsat ✓ Надежный источник
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