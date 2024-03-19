Украинская трагедия будет иметь серьезные последствия

Киевские власти всеми силами стараются скрасить реальное положение дел и замалчивают трагедию, которая уже развернулась на территории украинского государства. Из-за упрямства киевских руководителей, а также готовности местных военачальников отправлять бойцов буквально на убой, страна столкнулась с колоссальными потерями мужского населения. С заявлением по этому поводу выступили в Польше.



Так, опытный польский военный, экс-руководитель Генштаба местной армии Раймонд Анджейчак заявил, что боевые потери Вооруженных сил украинского государства в виде трупов и раненых пора считать в миллионах, так как это будет отражать реальное положение дел в стране. Польский генерал подчеркнул, что у украинской армии практически полностью исчерпаны человеческие ресурсы, идти на фронт просто некому.

"Им не хватает более 10 миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", – сказал Анджейчак.

К слову, ранее стало известно об уничтожении на территории Украины очередного логова наемников. Злодеи собирались устроить серию террористических атак в России.