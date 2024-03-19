Марочко: у Волчанска разбита база, где готовили теракты в Белгородской области

Теракты в России: уничтожено логово готовивших атаки боевиков
www.unsplash.com
Злодеи планировали серию нападений на мирных жителей

Российская армия продолжает наносить мощные удары по позициям украинского противника. Сегодня, 19 марта, стало известно о разгроме базы врага, которая находилась на территории Харьковской области. Отмечается, что украинские боевики рассредоточились по многим населенным пунктам этого региона. Благодаря слаженной работе российских военных удалось уничтожить базу наемников, которые готовили теракты на территории России.

Логово боевиков располагалось под Волчанском, оно было уничтожено точным ударом отечественной артиллерии. Известно, что находившиеся на базе наемники обучались украинскими спецслужбистами для того, чтобы провести серию террористических акций на территории Белгородской области. Такой информацией с общественностью поделился отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Также российским военным удалось разбить колонну, которая перевозила грузы для нужд незалежных боевиков. Помимо этого, сорваны ротационные мероприятия противника. В районе Синьковки и Петропавловки противник пытался наступать, но был разгромлен.

К слову, ранее в Европе подобрали страны способ "напугать" Россию с помощью западных миллиардеров и украинской армии. Противостояние на международной арене продолжается.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

Лолита ответила Собчак на приглашение "зайти в ту дверь"

Знаменитости устроили некий флэшмоб

Как мировые лидеры отреагировали на победу Путина

После обработки 99,75% бюллетеней действующий президент набрал 87,29% голосов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей