Маск предупредил Зеленского о мрачных последствиях для Украины

Украину ждут еще большие потери

Киев рискует потерять огромное количество людей и территорий, которые пока что остаются под его контролем, если не одумается и не сядет за стол переговоров с Москвой, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

"Чем дольше нет мира, тем хуже для украинцев – погибнет еще больше людей, Украина потеряет еще больше территорий", – высказался Маск на своей странице в социальных сетях.

Предприниматель указал на катастрофическую ситуацию с украинскими военнослужащими, которые отправляются на верную погибель, "умирая в окопах впустую".

Владелец корпорации SpaceX нередко высказывается по поводу украинского кризиса, считая, что российская сторона ни в какой форме не примет поражение, а продолжающаяся финансовая поддержка западных стран не помогает Украине.

Ранее Маск назвал правильным подход Российской Федерации после заявлений Кремля о готовности применения ядерного оружия в случае угрозы существования России.