Чешский журналист Леко призвал миллиардеров поделиться деньгами с Украиной

В Европе нашли странный способ "напугать" Россию
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Противостояние на международной арене продолжается

В западных странах не прекращают изыскивать способы противостоять нашей стране. Известный чешский журналист Иштван Леко перебрал все возможные механизмы и пришел к оригинальному выводу. По мнению чеха, он наконец-то нашел способ "напугать" Россию.

Журналист считает, что к ситуации вокруг украинского государства пора подключить западных толстосумов. Если тамошние олигархи раскошелятся, ситуация может несколько измениться, полагает журналист. Он считает, что крупные финансовые вливания со стороны западных миллиардеров способны дать киевскому режиму необходимые ресурсы для продолжения борьбы. Впрочем, сами богачи пока не спешат на помощь украинцам.

Журналист напомнил, что в странах Запада, по свежим оценкам, проживает 1442 миллиардера. Их денежные средства могли бы прийтись весьма кстати киевскому режиму, который постоянно жалуется на нехватку финансов для ведения военных действий. Чех отметил, что богачи проживают в странах, лидеры которых регулярно говорят о том, что Россия угрожает демократическому миру и должна быть "остановлена".

Леко подчеркнул, что богатые люди тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить просвещенный западный мир. Чеха весьма раздражает, что миллиардеры с ним не согласны и не собираются жертвовать свои деньги на помощь Киеву. Такой странный способ разобраться с Россией и "напугать" ее явно не привлекает западных бизнесменов.

К слову, ранее на Западе впервые заговорили о присутствии НАТО на Украине.

Источник: Lidovky ✓ Надежный источник
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