NI: старые истребители F-16 для Украины не помогут против России

Украине сообщили трагичные новости об истребителях F-16
Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Авиационная техника не поможет ВСУ одолеть ВС РФ

Поставки истребителей F-16 не будут иметь никакой роли для Украины в конфликте с Россиией. В первую очередь, поскольку эти самолеты сильно устарели, пишет издание The National Interest.

Вторая причина – количество истребителей, которые будут переданы ВСУ. По словам журналистов, несколько F-16 не сыграет существенной роли в противостоянии российским войскам. 

Третья заключается в том, что для полного освоения натовской техники украинцам потребуется порядка 4-5 лет. К этому моменту ход конфликта может существенно измениться, и есть большая вероятность, что Россия получит более весомое преимущество.

"Старые F-16 не могут сравниться с российскими военными самолетами следующего поколения. Их можно было бы использовать для наземных операций по прикрытию, но они были бы ограниченными и вряд ли стоили бы головной боли", – указывается в статье.

В издании считают, что Украина превратилась в свалку старой техники НАТО, которая не играет особого значения на поле боя. Достаточный пример – западные танки, сильно разрекламированные перед отправкой Киеву. 

Журналисты отмечают, что Запад всегда отправляет украинцам помощь, которой недостаточно для решения поставленных задач. Помимо того, что техника не передается в достаточном количестве, так еще она редко пребывает вовремя. 

"Все это приводит к одному и тому же ужасному результату: никакая система вооружения, переданная Украине НАТО, не сможет переломить ход конфликта", – подытожили в NI.

Ранее в НАТО заявили о беспомощности Запада перед растущей военной мощью России.

Источник: The National Interest
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