Киев требует больше вооружения

Украинский лидер Владимир Зеленский признал сложное положение войск на харьковском направлении. На линии фронта, указал президент Незалежной, Вооруженные силы России сосредоточили многочисленную часть своих резервов.

Своей оценкой Зеленский поделился после поездки на позиции украинских войск под Харьковом, упрекнув в социальных сетях западных партнеров в задержке военной помощи. Противник, по словам украинского лидера, вовсю пользуется этим преимуществом на поле боя.

Вместе с тем Зеленский уточнил, что Киев нуждается в артиллерийском вооружении, передовых системах противовоздушной обороны и средствах большей дальности.

"Работаем с партнерами над возобновлением помощи, одновременно увеличивая мощь нашей собственной отечественной оборонной промышленности", – высказался Зеленский.

В медиа утверждают, что в комментариях Зеленский подвергся массовой критике – многие вновь принялись заявлять о попрошайничестве президента Украины, а также призывать Киев к переговорным процессам с Москвой, отмечает телеканал "360".