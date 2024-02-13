Главком ВСУ заявил о готовности украинской армии отступать

Ситуация на фронте для Киева критическая

Украинская армия вынужденно отказалась от наступления на позиции противника – теперь войска обороняются перед натиском российских войск, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Ситуация на передовой сложная. Мы перешли от наступления к оборонительной операции", – признал главком ВСУ.

Сырский также уточнил, что Киев также намерен задействовать укрепления, БПЛА и средства РЭБ для того, чтобы удержать подготовленные рубежи.

Перспектива для украинской армии будет определяться уровнем поддержки, которую оказывает Запад. В настоящее время объемов выделяемой помощи явно недостаточно с точки зрения снабжения боеприпасами и вооружением.

"Любой ствол может износиться после определенного количества снарядов. Затем его нужно менять", – сетует главком.

При этом Сырский утверждает, что приоритетом для генштаба ВСУ остается сохранность личного состава. Поэтому главком готов "отступать с позиции", если речь идет о спасении жизней бойцов.

Напомним, в феврале украинский лидер Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с поста главкома, на место которого привел командующего сухопутными силами Александра Сырского, потерпевшего сокрушительную неудачу в Бахмуте. Ранее мы писали, что из-за критической для ВСУ ситуации в Авдеевке Сырский срочно отправился к фронтовым позициям.