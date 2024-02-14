По позициям противника нанесли мощный удар

Российские военные продолжают громить противника на всех точках фронта. Сегодня, 14 февраля, стало известно, что мощным ударом были разнесены тыловые позиции Вооруженных сил Незалежной, находившиеся под Купянском.



Такой информацией с общественностью поделились представители главного оборонного ведомства нашей страны, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сообщается, что удар был нанесен группировкой войск "Запад".



Бравые российские военные уничтожили стратегически важные позиции противника при помощи реактивных систем "Ураган", передает телеканал "360". В итоге были стерты с лица земли укрепления противника, а также склад, где хранились боеприпасы.



Быстрое обнаружение цели для нанесения удара было обеспечено воздушными разведчиками, которые заметили скопление грузовиков и групп боевиков. В итоге тылы противника были уничтожены.



К слову, ранее стало известно о новом русском оружии. "Настасья" уже продемонстрировала отличную эффективность.

