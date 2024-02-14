Кремль отреагировал на новость о предложении "заморозить" конфликт с Украиной

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Информация о том, что российская сторона якобы обращалась к Вашингтону с предложением о заморозке военного конфликта, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Reuters ранее заявили, что вопрос о приостановлении конфликта поднимался в ходе обсуждения между Россией и Штатами на уровне посредников. В издании, ссылаясь на собственные источники, указали, что американская сторона отклонила предложение России. Позднее в Москве указали, что данные о подобных переговорах ложны.
"Это неправда", – отреагировал Песков.
В Reuters, в частности, сообщили, что в прошлом году российский лидер Владимир Путин предложил Штатам заморозить конфликт на занятых сторонами позициях, встретив отказ. В начале 2024 года помощник главы государства Юрий Ушаков созванивался по этому вопросу с Джейком Салливаном, однако последний заявил, что Штаты не станут переговариваться с Кремлем на эту тему без участия Киева. По информации агентства, РФ выразила разочарование позицией США и заявила о бессмысленности подобных контактов.
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