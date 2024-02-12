Замечание Трампа о НАТО и России вызвало "политическую бурю" в Европе – СМИ

Европейцы опасаются его прихода на президентский пост

Дональд Трамп заявил, что бросил бы партнеров по НАТО в случае российского вторжения, если бы они не выполняли свои обязательства по расходам на оборону. Подобное замечание бывшего американского лидера вызвало настроящую "политическую бурю" в Европе, передает Bloomberg.

Во время своего выступления Трам утверждал, что до его президентства Североатлантический альянс был по сути разрушен, и только он заставил Европу платить по своим обязательствам. Бывший лидер указал, что в противном случае разрешил бы делать России все, что ей захочется.

Позже с комментарем выступил глава НАТО Йенс Столтенберг, указав, что блок готов дать единый ответ в случае нападения. А любое предположение, что кто-то из членов может быть лишен защиты, подрывает безопасность Европы и США в том числе.

После подобных заявлений высокопоставленные лица в ЕС переживают, чем для них может обернуться возможный приход Трампа в качестве президента в 2024 году.

"Он ценит близость к Путину больше, чем к демократическим трансатлантическим партнерам, и, соответственно, готов игнорировать международные обязательства", – заявил немецкий депутат Омид Нурипур.

При этом республиканцы полностью поддерживают позицию Дональда Трампа, утверждая, союзники должны начать платить по своим счетам.