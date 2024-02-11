Трамп отказался защищать НАТО перед Россией

Выдвиженец от Республиканской партии США заявил, что союзники должны платить по счетам

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не собирается оказывать помощь Североатлантическому альянсу в его противостоянии с Россиейй и даже готов "поощрить" последнюю, если Москва примет решение об атаке на любого из союзников блока – в случае государства, которое не выполняет взятые на себя финансовые обязательства.

В Белом доме уже отреагировали на ситуацию, назвав слова экс-президента "безумными и ужасными".

Заявление Трампа было сделано во время его выступления перед сторонниками на предвыборном митинге в Южной Каролине 9 февраля. Экс-президент выразил опасения из-за помощи Киеву, напомнив, в свое время Соединенные Штаты обязались защищать 31 страну из состава блока. Однако теперь, заверил Трамп, США "никогда не придут на помощь", если кто-то осмелился "нарушить правила".

"Один из лидеров крупной страны заявил: "Если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" – я ответил: "Вы не заплатили, и я бы не стал вас защищать". На самом деле, я бы поощрял (атаковавших. – Прим. ред) поступать так, как им вздумается. Ведь каждый должен платить по счетам", – высказался Трамп.

В Белом доме заявили в ответ, что тем самым Трамп со сторонниками поощряют действия "кровавых режимов", что само по себе угрожает американской государственности и экономике Штатов.

А Bloomberg ранее утверждал, что в случае победы на выборах Трамп доведет до максимума экономическое давление на Европейский Союз.