Трамп отказался защищать НАТО перед Россией

Трамп отказался защищать НАТО перед Россией
Дональд Трамп. Фото: Jeenah Moon/www.globallookpress.com
Выдвиженец от Республиканской партии США заявил, что союзники должны платить по счетам

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не собирается оказывать помощь Североатлантическому альянсу в его противостоянии с Россиейй и даже готов "поощрить" последнюю, если Москва примет решение об атаке на любого из союзников блока – в случае государства, которое не выполняет взятые на себя финансовые обязательства.

В Белом доме уже отреагировали на ситуацию, назвав слова экс-президента "безумными и ужасными". 

Заявление Трампа было сделано во время его выступления перед сторонниками на предвыборном митинге в Южной Каролине 9 февраля. Экс-президент выразил опасения из-за помощи Киеву, напомнив, в свое время Соединенные Штаты обязались защищать 31 страну из состава блока. Однако теперь, заверил Трамп, США "никогда не придут на помощь", если кто-то осмелился "нарушить правила".

"Один из лидеров крупной страны заявил: "Если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" – я ответил: "Вы не заплатили, и я бы не стал вас защищать". На самом деле, я бы поощрял (атаковавших. – Прим. ред) поступать так, как им вздумается. Ведь каждый должен платить по счетам", – высказался Трамп.

В Белом доме заявили в ответ, что тем самым Трамп со сторонниками поощряют действия "кровавых режимов", что само по себе угрожает американской государственности и экономике Штатов.

А Bloomberg ранее утверждал, что в случае победы на выборах Трамп доведет до максимума экономическое давление на Европейский Союз.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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