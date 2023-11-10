Столтенберг обвинил Россию в расширении НАТО

Столтенберг обвинил Россию в расширении НАТО
Йенс Столтенберг. Фото: Gateau/www.globallookpress.com
Генсек НАТО попытался объяснить экспансию Запада действиями Москвы, которая этому противится

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расширение альянса по миру стало следствием промахов, якобы допущенных Москвой – Россия, по его словам, "пренебрегла" вопросом контроля над вооружениями.

По словам генсека альянса, Москва подрывает безопасность блока и показывает собственное равнодушие к теме контроля над вооружениями. В частности, приняла решение о выходе из договора ДОВСЕ (после чего Великобритания пообещала также выйти из соглашения вместе со своими союзниками).

Принятые Кремлем меры, рассудил Столтенберг, накаляют обстановку в мире и говорят о том, как важно усиление альянса. В итоге лидеры НАТО приняли коллективное решение об "усилении обороны", отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая на встрече с коллегами из стран-членов СНГ, указывал, что Североатлантический альянс является для Запада инструментом коллективной агрессии в отношении соперников.

Как отмечает neva.today, ранее российский МИД сообщил о срыве работы над проектом заявления главы Совбеза ООН о взрывах на "Северных потоках". В Москве считают, что Запад злонамеренно занимается затягиванием расследования.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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