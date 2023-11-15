Главная русофобка Прибалтики решила стать генсеком НАТО

Главная русофобка Прибалтики решила стать генсеком НАТО
Фото: IMAGO/Konstantin Sednev/www.globallookpress.com
Политик объявила о своих амбициях

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, известная своей русофобской риторикой и политикой, объявила о желании стать генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает издание Politico. 

По ее словам, ей было бы интересно руководить альянсом, когда продолжается конфликт между Россией и Украиной, а также обостряется другая опасность для Запада в лице Китая, передает телеканал "360"

Сейчас, по данным издания, Эстония и ряд европейских стран опасается, что американцы начали колебаться в оказании помощи украинской стороне. Поэтому Каллас прибыла в Вашингтон для официальных переговоров, а также объявила о своих карьерных амбициях, отмечает RT

"Мы хотим иметь устойчивый мир. И, конечно, вы знаете, американская поддержка этого имеет фундаментальное значение", – заявила она.

Эстонский премьер утверждает, что верит в победу Украины в конфликте с Россией, вопреки опасениям, что все движется к тупику на поле боя, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее действующий генсек НАТО Столтенберг отказался уходить с поста после истечения срока действия мандата из-за российско-украинского конфликта. Его обязанности были продлены, как минимум, до октября 2024 года – в четвертый раз за все время его работы.

До этого Столтенберг заявил, что именно из-за России НАТО было вынуждено пойти на расширение.

Источник: Politico
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