Политик объявила о своих амбициях

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, известная своей русофобской риторикой и политикой, объявила о желании стать генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает издание Politico.

По ее словам, ей было бы интересно руководить альянсом, когда продолжается конфликт между Россией и Украиной, а также обостряется другая опасность для Запада в лице Китая, передает телеканал "360".

Сейчас, по данным издания, Эстония и ряд европейских стран опасается, что американцы начали колебаться в оказании помощи украинской стороне. Поэтому Каллас прибыла в Вашингтон для официальных переговоров, а также объявила о своих карьерных амбициях, отмечает RT.

"Мы хотим иметь устойчивый мир. И, конечно, вы знаете, американская поддержка этого имеет фундаментальное значение", – заявила она.

Эстонский премьер утверждает, что верит в победу Украины в конфликте с Россией, вопреки опасениям, что все движется к тупику на поле боя, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее действующий генсек НАТО Столтенберг отказался уходить с поста после истечения срока действия мандата из-за российско-украинского конфликта. Его обязанности были продлены, как минимум, до октября 2024 года – в четвертый раз за все время его работы.

До этого Столтенберг заявил, что именно из-за России НАТО было вынуждено пойти на расширение.