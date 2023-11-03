Чем закрытие Балтийского моря для России обернется для НАТО

Чем закрытие Балтийского моря для России обернется для НАТО
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
В Москве раскрыли последствия

Европейские политики в последнее время все чаще предлагают превратить Балтийское море во "внутренние воды" НАТО. Но такие заявления делают только "легковесные" представители ЕС, а серьезные лица понимают последствия таких решений, указал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, НАТО никогда не решатся сделать Балтийское море своим внутренним.

"Закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", – приводит его слова телеканал "360".

Представитель российского МИД подчеркнул, что у подобных мечтаний нет никаких обоснованных причин, отмечает Общественная служба новостей. А если у кого-то появятся амбиции воплотить эту идею в жизнь, то необходимо сперва осознать, какими негативными последствиями это обязательно обернется.

Также Грушко оценил, какие потери понесли страны ЕС после введения санкций против России. По его словам, эта сумма минимум составляет порядка 1,5 трл долларов, передает "Свободная пресса".

Ранее в Кремле отреагировали на угрозы закрыть Балтийское море для России.

Источник: ТАСС
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