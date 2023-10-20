Латвия угрожает закрыть России доступ к Балтийскому морю

Латвия угрожает закрыть России доступ к Балтийскому морю
Эдгар Ринкевичс. Фото: Tomas Tkacik/www.globallookpress.com
В Прибалтике ищут главного виновника в подрыве своего газопровода

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил с заявлением о возможном закрытии Балтийского моря для всего российского судоходства, если вдруг выяснится причастность РФ к повреждению нити газопровода Balticconnector, проходящему от Эстонии до Финляндии.

В Риге сообщили, что ведут консультации по поводу инцидента и его юридических последствиях с Таллином и Хельсинки. Вопрос обсуждается на президентском уровне, а также по линии правительств. Первым делом, уверен Ринкевичс, необходимо усилить патрулирование НАТО.

Если вдруг окажется, что к инциденту причастна "Россия или другая страна", Запад вынесет на обсуждение вопрос о закрытии Балтийского моря для всех российских судов, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Пока что, добавил латвийский лидер, подобного рода дискуссии никто не ведет. Необходимо дождаться результатов расследования.

До этого в Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля с Эстонией. В оборонном ведомстве уточнили, что повреждение было нанесено в момент инцидента с газопроводом Balticconnector. Ныне он не работает после перекрытия подачи газа из-за возможной утечки.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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