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Север Европы избавляется от газового ига Москвы

Север Европы избавляется от газового ига Москвы
Фото: www.globallookpress.com
Газопровод в Финляндии вынудит "Газпром" снизить цены на газ

На Балтике скоро появится конкурент российским трубопроводам. На январь 2020 г. намечен запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Владельцы новой трубы уверены, что открывающаяся для стран региона возможность диверсифицировать поставки заставит "Газпром" сбросить цены.

"Помните, что случилось в Клайпеде, когда там открылся терминал СПГ? "Газпром" снизил цены на 20%", – напомнил гендиректор Balticconnector Херкко Плит.

Вот только пока в Европе нет других поставщиков трубопроводного газа, кроме России. Поэтому и Balticconnector будет как минимум наполовину мощности использоваться "Газпромом", передает Reuters. Можно по нему, конечно, пустить регазифицированное топливо с СПГ-терминала в Литве и хранилища в Латвии, но эти объемы явно не те, чтобы создавать конкуренцию.

В России вообще считают Balticconnector пустой задумкой, не имеющей под собой коммерческого просчета.

"Balticconnector – типичный пример избыточной инфраструктуры в Европе, которая строится, только чтобы осваивать деньги из ЕС и создавать мифическое соединение рынков, которое может использоваться раз в десять лет", - прокомментировал замдиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее сообщалось, что стоимость финско-эстонского проекта составит €250 млн, причем 75% вносит ЕС.

Николай ВИКТОРОВ

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