Все учтем: Москва задумалась над ответом ЕС за газопровод

Энергобезопасность европейцев может пострадать

Изменение позиции ЕС по поводу доступа "Газпрома" к газопроводу Opal непременно окажет влияние на переговоры Москвы и Киева по поводу будущего транзитного договора. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Конечно, с точки зрения переговоров, эта ситуация будет учитываться. На мой взгляд, это решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа", – отметил Новак в интервью "России 24".

Он напомнил, что несколько дней назад Суд ЕС отменил разрешение на расширенное использование мощностей Opal, выданное российскому концерну Еврокомиссией в 2016 году.

"Это решение было принято ЕК совместно с немецким регулятором, компанией "Газпром". Это решение было юридически выверено, согласовано с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам тоже необходимо понимать оценку этого решения (суда ЕС) юридическими службами и самой Еврокомиссии", – цитирует Новака РИА "Новости".

Теперь "Газпром" сможет поставлять по трубопроводу "Северный поток", сухопутным продолжением которого является Opal, около 12,8 млрд кубов газа в год, что почти на 10 млрд кубов меньше, чем сейчас. Учитывая, что договор на транспортировку российского газа через территорию Украины заканчивается в этом году, вопрос снабжения европейцев газом встает очень остро.

Переговоры о транзите состоятся 19 сентября в Брюсселе. Еврокомиссия уже обнародовала свою точку зрения – она будет настаивать, чтобы Москва подписалась на долгосрочный контракт с Киевом.