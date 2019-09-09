Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Москва и Киев договорятся о газовом транзите в сентябре

Европа заставит Москву и Киев договориться о транзите газа
Фото: www.globallookpress.com
Министерские консультации пройдут через десять дней

До переговоров, где будет решаться судьба газового соглашения между Россией и Украиной под контролем Евросоюза, осталось 10 дней. Трехсторонняя встреча министров энергетики вышеназванных стран назначена на 19 сентября.

Об этом рассказал зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович, отметив, что он рад сообщить данную новость. 

"Я убежден, что прогресс даст сильный позитивный сигнал рынку, а также потребителям в преддверии зимнего сезона", – говорится на его странице в Twitter.

Данную информацию предварило подтверждение представителя ЕК Анны-Кайсы Итконен. По словам ее коллеги Анки Падурару, Киеву необходимо определиться, кто будет отстаивать его интересы. 

"Этот вопрос должны решить украинские власти", – пояснила она ТАСС. 

Напомним, прошлая рабочая неделя закончилась достигнутой договоренностью с российской стороной о том, что министерские консультации состоятся в сентябре. Оставалось прийти к консенсусу с Украиной. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Отпущенный из РФ осужденный украинец решил бороться за Крым

В Киеве его уже "обработали" бывшие единомышленники

Киев назначили столицей России

Исправлений не последовало и спустя двое суток после совершения ошибки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей