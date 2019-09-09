Москва и Киев договорятся о газовом транзите в сентябре

Министерские консультации пройдут через десять дней

До переговоров, где будет решаться судьба газового соглашения между Россией и Украиной под контролем Евросоюза, осталось 10 дней. Трехсторонняя встреча министров энергетики вышеназванных стран назначена на 19 сентября.

Об этом рассказал зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович, отметив, что он рад сообщить данную новость.

"Я убежден, что прогресс даст сильный позитивный сигнал рынку, а также потребителям в преддверии зимнего сезона", – говорится на его странице в Twitter.



Данную информацию предварило подтверждение представителя ЕК Анны-Кайсы Итконен. По словам ее коллеги Анки Падурару, Киеву необходимо определиться, кто будет отстаивать его интересы.

"Этот вопрос должны решить украинские власти", – пояснила она ТАСС.

Напомним, прошлая рабочая неделя закончилась достигнутой договоренностью с российской стороной о том, что министерские консультации состоятся в сентябре. Оставалось прийти к консенсусу с Украиной.