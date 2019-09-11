Долгосрочный контракт: в Европе приняли решение по транзиту газа через Украину

Лишение "Газпрома" части мощностей в ЕС назвали "совпадением"

Еврокомиссия настаивает на сохранении поставок российского газа через Незалежную еще долгие годы. Об этом заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович. По его словам, долгосрочное соглашение станет гарантией энергетической безопасности Евросоюза, а также привлечет инвесторов для модернизации украинской газотранспортной инфраструктуры.

"Только в этом случае у нас будет предсказуемость, будут созданы условия для инвестиций с целью обновления газопровода", – цитирует Шефчовича "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что времени на переговоры между Москвой и Киевом осталось немного – нынешнее соглашение действует до конца года. Поэтому стороны должны постараться быстро найти "позитивное решение", чтобы сохранить "имидж России как надежного поставщика и Украины – надежного транзитера".

При этом вице-президент ЕК отверг подозрения, что Суд ЕС отозвал разрешение на расширенное использование "Газпромом" газопровода Opal, что бы лишить его возможности отказаться от украинского транзита. По его словам, это – чистая случайность, что столь невыгодный для российской стороны вердикт был обнародован за неделю до переговоров, пишет ТАСС.

Вопрос о будущем контракте по транспортировке российского газа через Украину будет обсуждаться представителями РФ, Незалежной и ЕК 19 сентября в Брюсселе.