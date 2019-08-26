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"Нафтогаз" поставил крест на российском транзите

Фото: Игорь Яшкин/ТАСС
Украинскую ГТС переориентировали на прием газа с запада

С 2020 г. транспортировка трубопроводного "голубого топлива" из России в Европу через территорию Незалежной прекратится. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Базовый вариант заключается в том, что с 1 января 2020 г. транзита российского газа через территорию Украины не будет. Это означает, что вся система в пределах украинской ГТС должна быть повернута в так называемый физический реверс, и газ будет поступать не с востока на запад, а с запада на восток", – рассказал Витренко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в Киеве ожидали такого развития событий, поэтому вовремя к нему подготовились. В частности, модернизировали 5 компрессорный станций, чтобы они могли реально принимать газ от европейских поставщиков.

Украина прекратила закупать "голубое топливо" напрямую у России в 2015 году. Тогда Киев заявил, что перешел на реверсный газ. На деле это означало, что он перекупал часть топлива, транспортируемого из РФ в страны ЕС через украинскую ГТС, и сразу направлял его в свои хранилища.

В 2020 г. контракт между РФ и Украиной на транзит газа заканчивается. Ели новое соглашение не будет подписано, поставки топлива через украинские трубы прекратится, и Незалежной придется на самом деле налаживать поставки из Европы, чтобы обеспечить население и предприятия газом. 

Ранее в Киеве заявили, что планируют закупать СПГ у Катара, однако эксперты уточнили, что такой сценарий возможен не ранее 2025 года.

Николай ВИКТОРОВ
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