Украине придется забыть о газе из Катара

У Дохи уже налажен рынок сбыта

Заявления Киева о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из Катара – это пустые слова с целью сделать российский "Газпром" более сговорчивым. В этом убеждены арабские эксперты в нефтегазовой отрасли.

По данным профессора по экономике энергетики в Europe business school (ESCP) в Лондоне Мамдух Гасан Салама, у Катара налажен сбыт топлива, а наращивать добычу эмират рассчитывает только через 5 лет.

"До того, как Катар увеличит производство СПГ с текущих 70 млн т в год до 110 млн т, что предполагается сделать к 2025 г., он не сможет поставлять газ, который бы пошел Украине. В настоящее время основной экспорт СПГ из Катара идет в Азиатско-Тихоокеанский регион", – пояснил эксперт РИА "Новости".

Аналогичного мнения придерживается аналитик при международном фонде по энергетике и устойчивому развитию имени Абдаллы бен Хамада аль-Аттыйи Тарек аш-Шейх. Он напомнил, что у Украины нет терминала для приемки СПГ. А пользоваться теми, что есть в Европе, и потом доставлять каким-то образом себе – очень сложная схема.

"Катару пока не удалось решить вопрос с поставками СПГ в такие государства, как Венгрия и Хорватия, хотя есть СПГ-терминал в Италии, и для него это было бы значительно проще, чем поставки на Украину", – отметил аналитик.

Он убежден, что все разговоры о покупке катарского газа Киев заводит, чтобы надавить на "Газпром". Но лучше бы Украина пыталась "урегулировать разногласия с "Газпромом". Если бы через Незалежную продолжился транзит российского газа в Европу, а также стороны договорились о поставках топлива самим украинцам, для Киева это было намного лучше и дешевле, подчеркнул Мамдух Гасан Салама.

Ранее директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Киев работает над возможностью импортировать катарский СПГ с уже с 2020 года.