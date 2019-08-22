Украинцам посоветовали сделать запас газа на зиму

"Нафтогаз" переложил ответственность за будущий кризис на население

Жителям Украины предложили оригинальный способ решения проблемы дорожающих коммунальных услуг. По мнению главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, украинцы могут сейчас по предоплате купить газ, а воспользоваться им во время зимы.

Он предупредил, что грядущее повышение цен на топливо неизбежно. Но пока газ стоит на 25% дешевле, чем прошлой зимой. Поэтому предложение супервыгодное:

"Мы запускаем продукт "Газовый запас", воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ. Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его зимой", - написал Коболев в Facebook.

Глава "Нафтогаза" уточнил, что максимально можно приобрести по предоплате 25 тыс. кубометров газа на семью. Для этого нужно заключить дополнительный договор с поставщиком и перечислить деньги. Каковы гарантии, что газа в хранилищах в принципе хватит на нужды страны в условиях, когда на момент окончания лета нет договоров на поставку топлива из РФ после 2020 г. и нет инфраструктуры для реверсных поставок из Европы, в Киеве не уточняют.

Но понятно, что не все зависит от своевременной оплаты газа потребителями. Отопительный сезон-2018 начался на Украине с "газовых бунтов", поскольку из-за долгов газоснабжающих компаний, обслуживающих бытовых потребителей, в некоторые населенные пункты была прекращена подача топлива на распределительные станции, и люди остались в морозы без отопления.