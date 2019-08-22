Украинцам посоветовали сделать запас газа на зиму

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Жителям Украины предложили оригинальный способ решения проблемы дорожающих коммунальных услуг. По мнению главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, украинцы могут сейчас по предоплате купить газ, а воспользоваться им во время зимы.
Он предупредил, что грядущее повышение цен на топливо неизбежно. Но пока газ стоит на 25% дешевле, чем прошлой зимой. Поэтому предложение супервыгодное:
"Мы запускаем продукт "Газовый запас", воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ. Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его зимой", - написал Коболев в Facebook.
Глава "Нафтогаза" уточнил, что максимально можно приобрести по предоплате 25 тыс. кубометров газа на семью. Для этого нужно заключить дополнительный договор с поставщиком и перечислить деньги. Каковы гарантии, что газа в хранилищах в принципе хватит на нужды страны в условиях, когда на момент окончания лета нет договоров на поставку топлива из РФ после 2020 г. и нет инфраструктуры для реверсных поставок из Европы, в Киеве не уточняют.
Но понятно, что не все зависит от своевременной оплаты газа потребителями. Отопительный сезон-2018 начался на Украине с "газовых бунтов", поскольку из-за долгов газоснабжающих компаний, обслуживающих бытовых потребителей, в некоторые населенные пункты была прекращена подача топлива на распределительные станции, и люди остались в морозы без отопления.
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