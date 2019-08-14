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В споре "Газпрома" и "Нафтогаза" возникла долгая пауза

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Слушания по делу возобновятся через год

Жирная точка в затянувшихся разбирательствах между газовыми компаниями Киева и Москвы будет поставлена нескоро. Долгоиграющая история на время затихнет, рассказали в "Газпроме".

К транзитному спору концерна и "Нафтогаза" вернутся через год с лишним. На осень следующего года назначены слушания в Стокгольме.

"Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по делу о транзите запланированы на сентябрь – октябрь 2020 года", – передает РИА "Новости" выдержку из отчета топливного монополиса РФ. 

На фоне данного заявления у интернет-пользователь родилось несколько острот. Одна из них касается столь долгого срока. 

доживет ли "Нафтогаз" до этой даты?" – иронично поинтересовался читатель RT.

 "Ежели только на дровах или кизяке", – парировал другой, намекая на то, что транзитный договор между Россией и Украиной истекает в конце 2019 г., то есть гораздо раньше даты слушаний. 

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж встал на сторону Киева, обязав "Газпром" выплатить около $2,6 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. 

Ксения АНДРЕЕВА
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