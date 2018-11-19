Замерзшие жители Киева вышли на улицу

Люди требуют подать тепло в дома

"Холодные бунты" докатились до столицы Украины. В понедельник, 19 ноября, терпение лопнуло у жителей Зоологической улицы Киева. С 24 октября четная сторона домов не отапливается. По словам местных властей, на трассе произошла авария, идет ремонт. Почему он так затянулся, людям непонятно.

Впрочем, стоило возмущенным горожанам перекрыть автомобильное движение на улице, как их проблему тут же решили: отопление обещали пустить в дома буквально через пару часов, сообщает "112".

Решен вопрос с теплом и в Смеле Черкасской области. Ранее там отключили городские котельные за долги. В городе объявили чрезвычайное положение, люди вышли и перекрыли трассу. Только так им удалось достучаться до властей: тепло в дома дали.

Аналогичные проблемы были в Кривом Роге, Шепетовке, Херсоне, Первомайске. Сейчас администрации рапортуют, что отопление включено. Но истоки кризиса сохраняются. Местные теплопроизводители задолжали "Нафтогазу" миллионы за бытовой газ, реструктурировать долги отказались и оставили жителей в мороз без отопления.

После вмешательства правительства вентиль открыли, однако платить за комфортную температуру в своих домах украинцам теперь придется по бешеным ставкам. Из-за подорожания газа для населения с 1 ноября на 23,5% большинство поставщиков тепла планируют поднять тарифы на 14-17%, а в некоторых регионах повышение платежей ожидается гораздо сильнее. Так, в Одессе плата за отопление может подскочить на 72%, сообщает "Обозреватель", в Харькове – на 17,9%, в Житомире на 12,6%, в Черкассах на 22,1%, в Луцке на 22,2%, в Киеве на 21,1%.

Подорожание произойдет в декабре текущего года или с января 2019 г., в зависимости от расторопности местных властей.